السيسي يؤكد ثبات موقف مصر الداعم للسودان

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن موقف مصر تجاه السودان ينبع من الترابط التاريخي بين شعبي وادي النيل، وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف، وطالما مثل نهجاً ثابتاً للسياسة المصرية على مدار الزمن.

تصريحات السيسي جاءت خلال استقباله، اليوم الخميس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني على رأس وفد من كبار المسؤولين السودانيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن اللقاء تناول "التباحث حول مسيرة العلاقات الثنائية وسبل دفعها في المجالات كافة، وكذلك القضايا الإقليمية الراهنة محل الاهتمام المتبادل".

من جانبه، أكد الفريق أول كباشي على الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العلاقات المصرية السودانية، واعتزاز الشعبين بالروابط التاريخية بينهما، مشيداً في هذا السياق بالمواقف المصرية الصادقة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية الراهنة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل، حيث اطلع السيسي من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية، كما تم استعراض آخر التطورات فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق المتبادل والتشاور المشترك المكثف لما فيه صالح البلدين والشعبين والمنطقة بأسرها.

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