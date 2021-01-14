سناب شات يغلق حساب ترامب "نهائيا"..حرصا على السلامة العامة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نضم تطبيق سناب تشاب إلى كبار مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، وقام، الأربعاء، بحظر حساب الرئيس ترامب، نهائيا، بحسب بيان للشركة نقلته شبكة "س أن أن" الأميركية.

وتأتي عملية الحظر وسط اتهامات لترامب بمخالفة قواعد تلك المنصات، في أعقاب اقتحام عدد من مناصري ترامب، الأربعاء الماضي، مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط.

وقال متحدث باسم سناب شات، في بيان "لقد أعلنا الأسبوع الماضي تعليقا لأجل غير مسمى لحساب سناب شات الخاص بالرئيس ترامب، وعكفنا على إجراء تقييم طويل المدى يخدم مصلحة مجتمع سناب شات. حرصا على السلامة العامة، واستنادا لمحاولات ترامب نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، اتخذنا قرارا بإغلاق حسابه نهائيا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news