«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو خشية «حصول عنف»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

علق موقع يوتيوب، التابع لشركة «غوغل»، مؤقتاً، قناة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع، التي تمنع التحريض على العنف.

وقال «يوتيوب»، في بيان، إنه «في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديداً، تم تحميله على قناة دونالد ج. ترامب، لانتهاكه سياساتنا».

وأضاف البيان أن القناة الآن «ممنوعة، مؤقتاً، من تحميل محتوى جديد، أقله لسبعة أيام».

وأكدت منصة تشارك الفيديوهات أنها ستقوم «بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى»، على قناة ترامب، لمخاوف متعلقة بالسلامة.

وكان موقع «فيس بوك» قد علق حسابَيْ ترامب على منصته، ومنصة إنستغرام، عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول، ما عطّل مؤقتاً جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي الإعلان عن التعليق الأسبوع الماضي، قال رئيس «فيس بوك»، مارك زوكربيرغ، إن ترامب يستخدم المنصة للتحريض على العنف، معبراً عن القلق إزاء مواصلته القيام بذلك.

وذهب موقع «تويتر» أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترامب وحرمانه منصته المفضلة. وقبل ذلك، عمدت المنصة إلى وضع إشارات تحذير على تغريداته المشككة بنتائج الانتخابات.

وحذفت الشركة، أيضاً، أكثر من 70 ألفاً من الحسابات المرتبطة بحركة «كيو أنون»، المؤيدة لنظرية المؤامرة، والتي تعتبر دونالد ترامب بطلاً.

كما علقت خدمات أخرى، مثل: «سناب تشات» و«تويتش» حسابات الرئيس. ويتابع 2.77 مليون مشترك حساب الرئيس على «يوتيوب».

وتتضمن الصفحة الرئيسة لقناة الرئيس فيديو يعود إلى شهر، لترامب مشككاً بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وحصل الفيديو على 5.8 ملايين مشاهدة.

والثلاثاء، دعت مجموعة ناشطين موقع «يوتيوب» للانضمام إلى منصات أخرى في وقف حسابات ترامب، مهددة بحملة لمقاطعة الإعلانات.

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