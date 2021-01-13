بوتين: لقاح "كورونا" الروسي الأفضل في العالم

المصدر: موسكو - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعتبر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا هو الأفضل في العالم، مضيفاً في اجتماع مع الحكومة الروسية: "لا توجد أدوية أخرى من هذا النوع تظهر مثل هذا المستوى من الحماية ومثل هذه الدرجة من الأمان"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "لكننا نحتاج إلى فهم كيفية عمل ذلك في مواجهة سلالات متعددة"، مشيرًا إلى أن البحث العميق مطلوب.

وأمر بوتين المسؤولين في بلاده بفتح برنامج التعطيم للوقاية من فيروس كورونا أمام مزيد من المواطنين وبدء التطعيم الجماعي من الأسبوع القادم.

وتجري روسيا اختبارات علمية إضافية للقاح فيروس كورونا على الحيوانات لاختبار فعاليته ضد السلالات الجديدة، بحسب ما أعلنت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بوتين مع أعضاء الحكومة.

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