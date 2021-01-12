مصر تعيد فتح أجوائها أمام الطيران القطري

المصدر: القاهرة - د ب أ

قررت مصر رفع حظر الطيران للطائرات القطرية فى الأجواء والمطارات المصرية بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التوقيع على "بيان العلا" الصادر عن القمة الـ 41 لمجلس التعاون الخليجي مؤخرا.

وصرحت مصادر ملاحية مصرية مطلعة بأنه "تم فتح الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية في الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء 12 يناير".

وأضافت أنه "بمقتضى القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها بداية من منتصف الليل".

وأوضحت أن اتفاقيات النقل الجوي بين مصر وقطر ستعود للتفعيل، بما يسمح لشركات الطيران المصرية والقطرية بتنظيم رحلات جوية لنقل الركاب والبضائع بين مصر وقطر، لافتة إلى أن هذا التنفيذ يتطلب بعض الوقت للحصول على التصاريح اللازمة للتشغيل.

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