قطرة عين صُنعت خصيصاً للذين يعانون من قيادة السيارة ليلاً

أظهرت نتائج دراستين في مراحل متقدمة أن قطرات عين تجريبية تطورها شركة "أوبوس جينتيكس" قد تساعد في تحسين الرؤية الليلية لدى الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في القيادة في الظلام.

وشملت التجربة الأولى 145 شخصا يعانون من ضعف البصر في الإضاءة المنخفضة، إلى جانب أعراض مثل الوهج والهالات والومضات الضوئية. وتلقى المشاركون إما قطرات تحتوي على محلول "فينتولامين" العيني بتركيز 0.75 بالمئة يوميا، أو علاجا وهميا، لمدة تراوحت بين 8 و15 يوما.

وبعد 8 أيام، سجل 13 بالمئة ممن استخدموا القطرات تحسنا بمقدار 3 أسطر على الأقل، أو 15 حرفا، في اختبارات النظر، مقارنة بـ3 بالمئة في مجموعة العلاج الوهمي.

وبحلول اليوم الـ15، ارتفعت النسبة إلى 21 بالمئة بين مستخدمي القطرات، بينما بقيت عند 3 بالمئة لدى المجموعة الأخرى. وأظهرت النتائج أيضا انخفاضا ملحوظا في مشكلات الوهج والهالات والتشويش البصري لدى مستخدمي القطرات مقارنة بمن تلقوا العلاج الوهمي. وبحسب الباحثين، تعمل القطرات على إحدى عضلات القزحية، مما يؤدي إلى انقباض معتدل ومستمر للحدقة يمتد تأثيره لمدة 20 ساعة على الأقل.

وكان بعض المشاركين يعانون من هذه الأعراض بعد إجراءات إعادة تشكيل القرنية، مثل جراحة "الليزك".

كما أظهرت نتائج أولية لتجربة ثانية في المرحلة الثالثة تحسنا في قدرة المشاركين على رؤية الطريق عند مواجهة أضواء السيارات القادمة، وكذلك في ظروف الوهج أثناء القيادة عند الفجر أو الغسق، وفقا لإفادات المرضى.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية القطرات تصنيف "المسار السريع" باعتبارها علاجا محتملا لضعف الرؤية الليلية المزمن والشديد الذي يصعّب القيادة.

ولا تزال القطرات في مرحلة التجارب، ولم تحصل بعد على الموافقة النهائية للاستخدام، فيما قد يسهم تصنيف "المسار السريع" في تسريع عملية مراجعتها.