69 إصابة جديدة بـ «كورونا» في الصين

المصدر: بكين - رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، إنها سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، صعوداً من 33 في اليوم السابق. وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن 21 إصابة من الإصابات الجديدة لوافدين من الخارج.

وكان معظم الإصابات المحلية في إقليم خبي الذي سجل 46 إصابة من أصل 48 إصابة محلية. ويحيط الإقليم بالعاصمة بكين، ويواجه تفشياً للإصابات.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضاً 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض. ولا تعتبر الصين هذه الإصابات حالات مؤكدة.

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