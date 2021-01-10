بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولا حديث بينهما منذ اقتحام الكونغرس

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنه لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأميركي وعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية عن المصدر أن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

وأكد المصدر أن نائب الرئيس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق مناصري الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي.

وأشار مصدران مقربان إلى أن ترامب غاضب جدا من بنس، بينما الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأميركي.

وكان ترامب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة للكونغرس، لكن الثاني رفض التدخل وأكد أن مثل هذا التدخل لن يكون دستوريا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news