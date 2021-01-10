زوجة ماكرون أصيبت بـ «كوفيد-19» خلال عطلة «الميلاد»

المصدر: باريس - وكالات

أصيب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت ماكرون، بـ«كوفيد-19» في 24 ديسمبر، لكن من دون أن تظهر عليها عوارض قوية، قبل أن تأتي نتيجة فحصها سلبية بعد ستة أيام، كما أعلن مكتبها أمس. وجاءت نتيجة بريجيت ماكرون (67 عاماً) إيجابية عشية «الميلاد»، خلال إجازة الزوجين في بريغانسون بالجنوب، بعد أسبوع من وضع زوجها في الحجر بعد إصابته بالمرض في 17 ديسمبر، حيث بقي أسبوعاً في حجر صحي بمقره الرسمي. وتعافت الآن بالكامل حسبما قال مكتبها، مشيراً إلى أنه لم يتم كشف هذه المعلومة لأنها لم تؤثر في جدول أعمالها.

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