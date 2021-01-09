أنباء عن مقتل جميع ركاب الطائرة الأندونيسية المنكوبة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام محلية أنها تلقت أنباء تفيد بمقتل جميع ركاب الطائرة الأندونيسية المنكوبة وعددهم 62 راكبا إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم

وكانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن الاتصال انقطع بإحدى طائرات شركة "سريويجايا إير" بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم السبت، في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكر تلفزيون "مترو تي.في" أن الطائرة تقل أكثر من 50 شخصاً، وأنها من طراز "بوينغ 737-500".

وقالت الشركة، في بيان، إنها مازالت تجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الرحلة الجوية، قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.

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