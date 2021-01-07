السعودية: انخفاض بإصابات كورونا الجديدة وعدد الوفيات يتراجع

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 118 إصابة أمس الأربعاء، و104 إصابات الثلاثاء الماضي، و94 إصابة يوم الاثنين.

ووفقاً للتقرير اليومي لوزارة الصحة عن تطورات فيروس كورونا بالمملكة، بلغ إجمالي عدد الإصابات 363485 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس 2020.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد الحالات النشطة يبلغ حالياً 2170 حالة، من بينها 328 حالة حرجة.

وواصلت منطقة الرياض تصدرها المناطق على مستوى الإصابات الجديدة بواقع 48 إصابة، يليها منطقة مكة المكرمة بـ 24 إصابة، فيما سجلت منطقتي القصيم وحائل إصابة واحدة فقط.

وسجلت الصحة 138 حالة تعافٍ جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 355037 حالة، لتصل نسبة الشفاء بالمملكة إلى 97.68%.

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