ترامب يتعهد بـ "انتقال منظم" للسلطة

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تعهّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بـ"انتقال منظم" للسلطة، وذلك بعد دقائق من مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب، في بيان: "رغم أنني أختلف تماماً مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، فإنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير".

وأضاف: "رغم أن هذا يُمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، فإنها مجرد بداية في معركتنا لجعل (أميركا عظيمة مرة أخرى)".

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