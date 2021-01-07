ترامب يتعهد بـ "انتقال منظم" للسلطة

المصدر:
  • واشنطن - د.ب.أ
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تعهّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بـ"انتقال منظم" للسلطة، وذلك بعد دقائق من مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب، في بيان: "رغم أنني أختلف تماماً مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، فإنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير".

وأضاف: "رغم أن هذا يُمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، فإنها مجرد بداية في معركتنا لجعل (أميركا عظيمة مرة أخرى)".

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