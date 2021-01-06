ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.81 مليون حالة والوفيات 36757

المصدر: فرانكفورت - برلين - د ب أ

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 81ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بتوقيت مدينة فرانكفورت، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وصل إلى 36 ألفا و757 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.47مليون شخص.

يشار إلى أنه قد مضى نحو 49 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل،أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 21 ألفا و237 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة الأرقام إلا على نحو مقيد مقارنة بقيم الأسبوع الماضي. وتوقع المعهد تراجع أعداد الاختبارات والتقارير الصادرة من الإدارات الصحية خلال فترة العطلات.

وبحسب بيانات خبراء، تراجع عدد الاختبارات في أسبوع العطلات الماضي بمقدار النصف تقريبا مقارنة بالأسبوع السابق لعطلة عيد الميلاد (الكريسماس). ويتوقع الخبراء زيادة عدد الاختبارات بنهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل بعد إعادة فتح العيادات الطبية ومراكز الاختبار.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 1019 حالة. وبلغ عدد الوفيات اليومية جراء كورونا مستوى قياسيا يوم الأربعاء الماضي بواقع 1129 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و808 آلاف و647 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 36 ألفا و537 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و451 ألف شخص.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم 127.3 حالة. وبلغ أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن 6ر197 حالة في 22 ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0.81 ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 81 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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