241.3 ألف نسمة زيادة في عدد سكان دبي منذ بداية 2026

كشفت مؤشرات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لـ«دبي الرقمية»، أن إجمالي عدد سكان دبي، حتى ظهر يوم أمس، وصل إلى أربعة ملايين و821 ألفاً و621 نسمة، مقارنة بأربعة ملايين و810 آلاف و23 نسمة بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 11 ألفاً و598 نسمة خلال 25 يوماً، ومقارنة بأربعة ملايين و580 ألفاً و300 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 241 ألفاً و321 نسمة، اتخذوا من دبي موطناً لهم منذ بداية العام الجاري.

وكان عدد سكان دبي شهد ارتفاعاً بلغ 27 ألفاً و488 نسمة بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بعدد السكان خلال شهر أغسطس السابق عليه، الذي سجل أربعة ملايين و782 ألفاً و535 نسمة.

وتأتي الأرقام المرصودة وفقاً لبيانات «سكان دبي الآن» عبر منصة مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التي تعد تجربة تفاعلية تعرض عدد سكان إمارة دبي لحظةً بلحظة، مع تحديثات مستمرة على مدار اليوم تعكس الطبيعة النشطة والحيوية لسكان المدينة.

وبحسب مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن بيانات «سكان دبي الآن» تسهّل فهم اتجاهات النمو السكاني، وحركة الأفراد اليومية، سواء كنت مقيماً، أو زائراً، أو مستثمراً، أو باحثاً، أو صانع قرار، إذ تتيح المنصة صورة محدثة لسكان دبي تعكس مدينة لا تتوقف عن الحركة.

وبحسب المؤسسة، فإن أعداد السكان المقيمين بصفة معتادة، هم الأفراد الذين يقيمون عادةً في إمارة دبي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الذين ينوون الإقامة لتلك المدة نفسها، لافتة إلى عدد السكان يتغير بشكل مستمر وفقاً للتحديثات.

وأظهرت البيانات أنه يتوافد إلى دبي يومياً نحو 1.81 مليون فرد خلال النهار، ما يعكس الحركة اليومية النشطة والمستمرة في الإمارة، وأن الأفراد الموجودين خلال النهار في دبي قد يصل إلى 6.39 ملايين نسمة.

وأشارت بيانات المؤسسة بأنه وفقاً لمؤشرات السكان خلال العام الماضي 2025، فإن الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً تشكل النسبة الكبرى بين سكان دبي، إذ شكلت 15.45% من إجمالي السكان، بما يعكس مجتمعاً يغلب عليه الأفراد والشباب في سن العمل.

• الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً النسبة الكبرى بين سكان دبي.