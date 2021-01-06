تسمية القمة الخليجية بـ «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»

المصدر: العلا - وكالات

وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسمية القمة الخليجية الـ41 بمسمى «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح».

وإعلان مسمى القمة الخليجية جاء في كلمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أمام القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون.

وقال ولي العهد السعودي: «نفتقد هذا العام قائدين كبيرين، كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك، وهذه المسيرة المباركة؛ السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد، رحمهما الله».

وأضاف: «عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة، عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة، فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة، ولصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنمو والازدهار في بلديهما الشقيقين، ودعم عملنا الخليجي المشترك».

واختتمت أمس في مركز مرايا بمحافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، أعمال القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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