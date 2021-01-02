مقتل 4 إرهابيين في اشتباكات بالجزائر

المصدر: الجزائر - د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش قضت اليوم السبت، على 4 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدة مسلمون بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي العاصمة الجزائرية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "أثناء هذه العملية، استشهد الرقيب سعد الدين مباركي، والعريف أول عبدالحق قايد عيشوش".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التحفظ على سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، وبندقية رشاشة من نوع "آر بي كاي"، وبندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة.

وتقدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بتعازيه لعائلة العسكريين اللذين كانا "يجاهدان من أجل القضاء على الإرهاب الهمجي". كما تقدم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، بأصدق التعازي والمواساة لعائلتي المرحومين وأقاربهما.

وأكدت الوزارة أن "إرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ستكون حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news