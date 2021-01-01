بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي رسمياً... وجونسون يشيد بـ«اللحظة الرائعة»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

خرجت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، نهائياً من الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات ونصف سنة من مسلسل "بريكست" الطويل والمليء بالتحولات، وفتحت صفحة جديدة من تاريخها وسط أزمة كبيرة تشهدها البلاد بسبب انتشار كوفيد-19، حيث تتوقف انطلاقاً من اليوم عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي.



وعدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن خروج بلاده من السوق الأوروبية الموحدة يشكل "لحظة رائعة"، مؤكداً أن بلاده ستكون مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج، مشيراً إلى أن بريطانيا ستعمل مع شركاء في كافة أنحاء العالم، لأنها تترأس مجموعة الدول السبع وقمة الأمم المتحدة السادسة والعشرين لتغير المناخ العام المقبل.



من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المملكة المتحدة تبقى صديقتنا وحليفتنا رغم خروجها من الاتحاد.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news