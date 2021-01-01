بومبيو يشيد بسنّ تشريع يسمح بدفع تعويضات السودان للأميركيين

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أشاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان، أول من أمس، بسنّ تشريع للسودان، يسمح بسداد تعويضات لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في شرق إفريقيا عام 1998، وهجوم المدمرة «يو إس إس كول» عام 2000، ومقتل موظف وكالة المعونة الأميركية جون جرنفيل في عام 2008.

وكان هذا التشريع، قانون تسوية مطالبات السودان، من بين أحكام مشروع القانون الشامل الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن «سن هذا التشريع يمثل تغييراً جوهرياً في علاقة السودان، ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل مع المجتمع الدولي بأسره».

وأكد بومبيو أن التشريع «يزيل عائقاً رئيساً أمام إعادة اندماج السودان الكامل في الاقتصاد العالمي، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التجارة والاستثمار بشكل كبير».

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