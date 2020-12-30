بريطانيا تعتمد لقاح "أكسفورد" ضد "كورونا"

المصدر:
  • لندن-وام
التاريخ:

اعتمدت المملكة المتحدة اليوم رسميا اللقاح الذي طورته جامعة "أكسفورد" بالتعاون مع شركة "استرازينيكا" للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفقا لما أعلنته السلطات الصحية الرسمية البريطانية.

وأكدت وكالة إدارة المنتجات الطبية والصحية "ام هيتش ار ايه" أن التجارب السريرية أثبتت نجاعة اللقاح بنسبة 90 % وهو آمن وسيتم استخدامه ابتداء من 4 يناير المقبل.

وفي تصريح له اعتبر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك وجود لقاحين في يد السلطات الصحية البريطانية لتوسيع وتسريع عملية التطعيم مفتاحا لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

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