«الصحة العالمية»: «كورونا» أسوأ جائحة منذ 100 عام

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هي أسوأ جائحة شهدها العالم منذ 100 عام، واصفاً إياها بأنها «جرس إنذار».

وحذّر راين في مؤتمر صحافي بحنيف من خطر الجائحة، قائلاً: «هذه الجائحة شديدة الحدية. وقد تفشت سريعاً في مختلف أنحاء العالم، وقد بلغت كل أصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ».

وأوضح أن الفيروس يتفشى بسهولة كبيرة، ويفتك بالبشر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن معدل الوفيات جراء الفيروس منخفض نسبياً، مقارنة بأمراض جديدة أخرى، وأكد ضرورة «الاستعداد في المستقبل لما قد يكون أسوأ».

ووافقه الرأي المستشار في منظمة الصحة العالمية، بروس إيلوارد، الذي اعتبر أنه رغم الإنجازات التي تحقّقت على صعيد مكافحة «كوفيد-19»، بما في ذلك إنتاج لقاحات فاعلة في وقت قياسي، لايزال العالم بعيداً من الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية. وقال إيلوارد في المؤتمر الصحافي: «نحن في الموجة الثانية والثالثة من هذا الفيروس، ومازلنا غير جاهزين وغير قادرين على إدارتها».

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