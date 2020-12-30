كوريا الجنوبية تسجّل عدداً قياسياً لوفيات «كورونا»

المصدر: سيؤول - رويترز

سجلت كوريا الجنوبية عدداً قياسياً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بلغ 40 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 859 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.

وتكافح البلاد موجة ثالثة من العدوى، مركزها دور لرعاية المسنين، وسجن في العاصمة سيؤول. ووعد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بتسريع إطلاق برنامج تطعيم، بعد رصد سلالة من الفيروس لها علاقة بارتفاع سريع في حالات العدوى في بريطانيا.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 58725.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات قولها إنها وقّعت اتفاقاً مع شركة موديرنا للحصول على جرعات لقاح تكفي تطعيم 20 مليون شخص.

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