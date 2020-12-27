2020 عام مضى حافلاً بالأحداث

المصدر: إعداد:حسن عبده حسن

حَفَل عام 2020 بأحداث غيّرت العالم إلى الأبد وأصبحت في ذمة التاريخ، بدءاً من أول انتشار لفيروس «كورونا» القاتل بمدينة ووهان في الصين، ومروراً بالاحتجاجات في بيلاروسيا، وانتهاءً بهزيمة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والهجوم السيبراني على الولايات المتحدة، كل هذه المحطات شكلت علامة فارقة في هذا العام، وفي ما يلي نرصد أهم وقائع تلك الأحداث بينما نستشرف عاماً جديداً..

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