الصين تعلن نجاحها في احتواء «كورونا»

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أعلن قادة الحزب الشيوعي الحاكم، في الصين، نجاحهم في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخلياً، واصفين هذا النجاح بـ«الاستثنائي للغاية»، وذلك قبيل تحقيق مرتقب لمنظمة الصحة العالمية في مصدر المرض.

وأفاد المكتب السياسي الصيني، الذي يعد أعلى هيئة صنع قرار للحزب الشيوعي، بأن قيادة الحزب لعبت دوراً حاسماً في قيادة الصين، للتغلب على المخاطر والتحديات النادرة من نوعها هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة، عن بيان صدر بعد اجتماع المكتب السياسي، قوله: «في لحظة حرجة، تبنت اللجنة المركزية للحزب رؤية بعيدة الأمد، فحققت مجداً ونجاحاً استثنائياً للغاية، في هذا العام غير التقليدي بدرجة كبيرة».

جاء اجتماع المكتب السياسي بعد وقت قصير من وصول فريق دولي، من خبراء منظمة الصحة العالمية المرتقب إلى الصين، للتحقيق في المصادر الحيوانية لـ«كوفيد-19»، خلال زيارة ستشمل ووهان.

وأفاد خبير من الفريق، لـ«فرانس برس» بأن التحقيق لا يهدف إلى تحميل دولة أو سلطة ما المسؤولية، بل هدفه هو فهم ما حصل، لتجنبه مستقبلاً.

فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية يصل إلى الصين، للتحقيق في مصادر «الفيروس».

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