جونسون يحث البريطانيين على قراءة اتفاق الخروج

المصدر: لندن - د.ب.أ

نشر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عبر «تويتر»، مقطع فيديو، في وقت متأخر من يوم الخميس، مع توصية بقراءة اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتفق عليه مع بروكسل في عيد الميلاد.

ولم يتم، حتى الآن، إصدار النص الكامل للاتفاق، الذي من المتوقع أن يصل إلى آلاف الصفحات.

وقال جونسون، وهو يستدير لاستعادة رزمة سميكة من الأوراق من خلفه: «بالمناسبة، الليلة، في عشية عيد الميلاد، لديَّ هدية صغيرة لأي شخص قد يبحث عن شيء ما ليقرأه في فترة الغداء عقب عيد الميلاد، وها هي الآن».

وأضاف: «بشرى سعيدة بفرح عظيم، لأجل هذا الاتفاق».

وقال إن اتفاق العام الماضي، الذي شهد انسحاب بريطانيا، رسمياً، من الاتحاد الأوروبي وبدء فترة انتقالية، كان «مجرد البداية».

وأضاف: «هذا هو العيد، بالمناسبة مليء بالأسماك». وكانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسة في الاتفاق، تتعلق بشأن حصص الصيد.

جاءت رسالته، في الوقت الذي يستعد فيه العديد من البريطانيين لقضاء عيد الميلاد، بعيداً عن أحبائهم، حيث تم تشديد القيود على نطاق واسع، للحد من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا سريع الانتشار.

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