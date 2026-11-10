من خلال تجربة رقمية تفاعلية.. فريق عيد الاتحاد الـ 55 يطلق مبادرة "احتفالنا نصنعه معاً"

أطلق فريق عيد الاتحاد الـ 55 مبادرة "احتفالنا نصنعه معاً"، تحت شعار "انتماء وولاء"، داعياً كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى المشاركة في الاحتفالات الوطنية هذا العام، من خلال مشاركة حكاياتهم وذكرياتهم وتقاليدهم.

وتنطلق المبادرة من معاني الانتماء التي تتشكل في الأسرة، وتنمو في علاقاتنا مع من حولنا، لتمتد إلى الوطن الذي يجمعنا، وتلتقي هذه الحكايات في احتفال واحد نصنعه معاً.

وترتكز على تجربة رقمية تفاعلية تتيح للجميع تصميم منازل افتراضية تستلهم ملامحها من العمارة الإماراتية الأصيلة، وإضفاء لمستهم الخاصة عليها من خلال إضافة رسائل صوتية ورسومات ولوحات فنية ومقتنيات خاصة.

كما تتيح التجربة للأسر والأصدقاء المشاركة معاً في التصميم لتعكس اختياراتهم وتفاصيلها ارتباطهم بدولة الإمارات وما تعنيه لهم.

واستلهِمت هذه التجربة الرقمية فكرتها من ورش عيد الاتحاد التي أُقيمت في مختلف إمارات الدولة، وما شهدته من مشاركة للتجارب الشخصية والذكريات العزيزة والموروث الثقافي الذي يعكس تنوع المجتمعات وثراء حكاياتها.

وقال مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ 55 عيسى السبوسي : "لكلٍّ منا حكاية مع الإمارات، حكاية تحمل ذكريات وتجارب وتقاليد توارثناها عبر الأجيال. ورغم تنوّع هذه الحكايات، تبقى هناك قيم مشتركة تجمعنا وتعزّز ارتباطنا بالوطن. وهذا ما يحمله شعار "انتماء وولاء" لعيد الاتحاد الـ 55 من معانٍ، فالانتماء الذي نغرسه في أسرنا يمتد ليصبح ولاءً ومسؤولية مشتركة تجاه وطننا. ومن خلال مبادرة "احتفالنا نصنعه معاً"، ندعو الجميع للتعبير عن هذا الارتباط والمشاركة في صنع احتفالنا هذا العام ليعكس حكايات أهله، وفرحتهم بالاتحاد."

ويمكن للجميع المشاركة في مبادرة "احتفالنا نصنعه معاً" من خلال تجربة رقمية تفاعلية تتيح لكل مشارك التعبير بطريقته الخاصة عن حبه للإمارات وما تمثله له، وذلك عبر الرابط التالي: [[https://build.eidaletihad.ae]].

وللاطلاع على آخر المستجدات حول فعاليات واحتفالات عيد الاتحاد الـ 55 ، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.EidAlEtihad.ae.