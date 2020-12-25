انفجار قوي وسط ناشفيل الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز في ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.

وأكد مكتب إدارة الطوارئ لوسائل الإعلام أن حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة انفجرت في الساعة الـ6:30 من صباح اليوم، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي.

وأشار المكتب إلى أن فرقه التي هرعت إلى موقع الحادث تقيم حاليا حجم الأضرار الناجمة عنه، ولم ترد تقارير عن إصابات حتى الآن، وليس هناك شبهات بأن الحادث بفعل فاعل.

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