وفاة 20 على الأقل في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة تونس
قال مسؤول أمني إن ما لا يقل عن 20 مهاجرا أفريقيا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.
وأضاف لـ"رويترز" أن قوات خفر السواحل أنقذت خمسة مهاجرين بينما يجري البحث عن حوالي 20 مهاجرا آخر كانوا على متن المركب الذي كان يُقل حوالي 45 شخصا وفقا لروايات الناجين.
وأضاف لـ"رويترز" أن قوات خفر السواحل أنقذت خمسة مهاجرين بينما يجري البحث عن حوالي 20 مهاجرا آخر كانوا على متن المركب الذي كان يُقل حوالي 45 شخصا وفقا لروايات الناجين.
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