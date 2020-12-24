ترامب رئيساً «افتراضياً» في 20 يناير

المصدر: خالد محمود - القاهرة

قرر مئات الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إقامة احتفالية افتراضية لتنصيبه رئيساً لولاية ثانية يوم 20 يناير المقبل، تزامناً مع اليوم المقرر خلاله نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب، جو بايدن، في بادرة من المحتفلين لم تحدث من قبل في الولايات المتحدة، بحسب ما نشرت صحف أميركية وغربية.

وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن عدد مَن سيشاركون في حفل التنصيب الافتراضي على «فيس بوك»، بلغ حتى الآن 325 ألف شخص، لكنّ مواقع وصحفاً أخرى قالت إن العدد في تصاعد وقد يصل إلى مليوني مشارك.

وأشارت «الإندبندنت» إلى أن من بين أبرز المشاركين في الاحتفالية ايفي كوكالاراي، التي كانت أحد أعمدة حملة ترامب الانتخابية، وعرفت بظهورها المتكرر دعماً له على شبكة «وان أميركان نيوز».

وحفلت صفحة الاحتفالية، التي تم إطلاقها باسم «حفل مراسم تولية دونالد ترامب لرئاسة ثانية»، بعشرات الروابط والمقالات عن مزاعم «تزوير الانتخابات الأميركية الأخيرة»، بينما تبرأ موقع «فيس بوك» من تلك الاحتفالية الافتراضية بوضعه تنويهاً على الصفحة مكتوباً فيه «جو بايدن الرئيس المنتخب، سيكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في 20 يناير 2021».

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