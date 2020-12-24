«بيونتيك» و«فايزر» تورّدان لأميركا 100 مليون جرعة لقاح إضافية

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

تعتزم شركتا «بيونتيك» الألمانية و«فايزر» الأميركية للأدوية توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لـ«كورونا»، للولايات المتحدة.

وأعلنت الشركتان، أمس، أنه من المقرر إنتاج اللقاحات الإضافية في معامل بالولايات المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي جرعات اللقاح المخصصة من الشركتين لأميركا إلى 200 مليون جرعة.

وبحسب البيانات، من المقرر تسليم 70 مليون جرعة على الأقل من الجرعات الإضافية بحلول 30 يونيو 2021، ثم الـ30 مليون جرعة المتبقية بحلول 31 يوليو على أبعد تقدير.

ووفقاً للبيانات، ستسدد الحكومة الأميركية 1.95 مليار دولار مقابل الكميات الإضافية، كما سيكون لديها أيضاً خيار شراء ما يصل إلى 400 مليون جرعة إضافية من لقاح «بيونتيك/‏‏‏‏فايزر».

وقال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، أمس: «يمكن أن تمنح الطلبية الجديدة الأميركيين مزيداً من الاطمئنان، حيث سيكون لدينا لقاح كافٍ لتطعيم كل أميركي يريد ذلك بحلول يونيو 2021».

وقال رئيس شركة «فايزر»، ألبرت بورلا: «بهذه الـ100 مليون جرعة إضافية، ستكون الولايات المتحدة قادرة على حماية المزيد من الناس، ونأمل في إنهاء هذه الجائحة المدمرة بشكل أسرع».

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