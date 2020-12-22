اجتماع مرتقب لـ"الصحة العالمية" لبحث سلالة كورونا الجديدة

المصدر: كوبنهاغن - أ ف ب

يعقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لاحقاً اجتماعاً لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ، على ما أعلن الثلاثاء المدير الإقليمي للمنظمة.

وقال هانس كلوغ في تغريدة إنه استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بـ"متابعة الوضع عن كثب" و"سيجمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر"، بدون أن يحدد موعداً للقاء.

ودعا الفرع الأوروبي للمنظمة والذي يضم حوالى خمسين دولة من بينها روسيا والعديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، أعضاءه إلى تعزيز الضوابط أجل الكشف بشكل أفضل عن الحالات المحتملة لما يسمى بسلالة "فوي-202012/01" من فيروس كورونا المستجد.

وكتب كلوغ على "تويتر": الحد من السفر لاحتواء العدوى أمر حكيم حتى نحصل على معلومات أفضل". لكنه أكد في ذات الوقت أن "الإمدادات بالسلع الأساسية والتنقل الضروري يجب أن تبقى ممكنة".

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