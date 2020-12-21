بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة يمكن أن تهيمن على العالم

المصدر: لندن - د ب ا

قال عضو باللجنة الاستشارية العلمية التابعة للحكومة البريطانية، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يمكن أن تصبح السلالة المهيمنة في العالم.

وقال أستاذ العلاجات بجامعة ليفربول وعضو الهيئة الاستشارية العلمية للطوارئ، كالوم سيمبل، إن الفيروس يتسم بالميزة التطورية في الانتقال بصورة أكثر سرعة، وهذا يعني أنه سوف يتغلب على جميع السلالات الأخرى".

وأضاف في حديث مع شبكة سكاي نيوز: "مع التوسع في سبل المناعة في المجتمع على نطاق أوسع ، سوف نبدأ في رؤية مزيد من الضغط على الفيروس، ومن المرجح بصورة أكبر أن نرى هروب لسلالات أخرى".

وتابع: "هذا ليس أمرا مفاجئا، نحن نتعامل مع الإنفلونزا سنويا".

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