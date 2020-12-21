سلالة كورونا الجديدة.. فرنسا تعيد مواطنيها من بريطانيا

المصدر: باريس - د ب أ

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، إن حكومة بلاده تعمل على تنسيق عودة المواطنين الفرنسيين من المملكة المتحدة، وتتوقع معرفة المزيد في وقت لاحق اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، وذلك بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تم اكتشافها في بريطانيا.

أضاف أنه من الممكن تماما أن تكون السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر حاليا بالفعل في فرنسا، مؤكداً أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاحات سوف تكون أقل فعالية ضد السلالة الجديدة كما أشار إلى أن فرنسا سوف تبدأ التطعيم ضد الفيروس الإثنين المقبل.

ومن جانبه، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بيون، اليوم الاثنين، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة بشكل عاجل لحماية البلاد من سلالة جديدة من فيروس كورونا المتفشية في المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن بيون صرح لراديو "برانس انتر" بأن إغلاق السفر بين المملكة المتحدة وفرنسا لمدة 48 ساعة سوف يمكِّن السلطات من جمع المعلومات والتنسيق بين الدول.

وأضاف: "إنها 48 ساعة للقيام بثلاثة أشياء. 48 ساعة لتوضيح المعلومات العلمية وتوفير الشفافية، وهو ما سنفعله. إنها 48 ساعة للحصول على تنسيق أوروبي أفضل".

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