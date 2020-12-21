تسجيل إصابتين بسلالة كورونا الجديدة في أستراليا

المصدر: سيدني - رويترز

أكدت أستراليا، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتكشفة في بريطانيا، وذلك في أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وكانت السلالة الجديدة قد أجبرت بريطانيا على التراجع عن خطط تخفيف قيود كورونا خلال فترة عيد الميلاد.

وذكرت أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان أنها رصدت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط أشخاص عائدين من الخارج وفي الحجر الصحي.

وقالت السلطات إن من بينهم حالتا إصابة بالسلاسة الجديدة. لكن مسؤولي ولاية نيو ساوث ويلز أكدوا أنهم لا يعتقدون أن المصابين بالسلالة الجديدة خالطا المجتمع.

وقالت مسؤولة الصحة في الولاية كيري تشانت للصحافيين: "لدينا مسافران عادا من بريطانيا مصابان بهذا الفيروس المتحور".

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