اكتشاف حالة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في إيطاليا

المصدر: روما - أ ف ب

اكتُشفت في إيطاليا حالة إصابة بالسّلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجدّ، والتي يُشتبه في أنّها معدية بشكل أكبر وتنتشر في جزء من بريطانيا، وقد قرّرت روما على الأثر تعليق الرّحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة.

وقالت وزارة الصحّة الإيطالية في بيان إنّه تمّ اكتشاف حالة مريض مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في إيطاليا بمستشفى سيليو العسكري في روما. وقد حدّد المستشفى "جينوم فيروس سارس-كوف-2" لدى ذلك الشخص الذي ثبُتت إصابته بالسلالة الجديدة التي كانت اكتُشفت في بريطانيا خلال الأسابيع الفائتة.

وكان المريض قد عاد مؤخرًا من بريطانيا بالطائرة، وهو يخضع مع أقاربه للحجر حاليًا، وفقًا للمصدر ذاته.

وقد علّقت إيطاليا الرحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة. وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

"أطلقت المملكة المتحدة تحذيراً يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس. ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك سنوقع، مع وزير الصحة، مرسوماً يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا".

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