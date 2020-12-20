سلالة فيروس كورونا الجديدة.. أميركا تدعو إلى توخي الحذر

المصدر: واشنطن - متابعات

قال كبير الجراحين الأميركيين جيروم أدامز، اليوم الأحد، إن مسؤولي الصحة الأميركيين يتابعون ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا.

وأضاف أن أي تحور في الفيروس يظهر أن على الناس حماية أنفسهم من فيروس كورونا أثناء انتظارهم الحصول على اللقاح.

وقال آدامز في تصريحات لشبكة (سي.بي.اس): "الفيروسات دائمة التحور ... وإذا كان هذا التحور لسلالة أكثر نقلا للعدوى، فهذا يعني أننا بحاجة لتوخي أقصى قدر من اليقظة ونحن ننتظر الحصول على اللقاح".

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