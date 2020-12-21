هل تقي اللقاحات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا؟

المصدر: برلين - أ. ف. ب

أعلنت الحكومة الألمانية أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي رصدت خصوصا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لقناة التلفزيون العامة زد دي إف: "استنادا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات حصلت بين خبراء السلطات الأوروبية، فإنه لا تأثير للسلالة الجديدة على اللقاحات التي لا تزال فعالة".

والسلالة الجديدة للفيروس ظهرت خصوصا في بريطانيا ودفعت دولا أوروبية عدة إلى تعليق الرحلات الجوية الآتية من هذا البلد فيما أعلنت الحكومة البريطانية تشديد اجراءات الإغلاق في بعض المناطق بينها لندن، وطال الإغلاق الجديد 16 مليون شخص.

وسُجلت أيضا بضع إصابات في الدنمارك وهولندا وأستراليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ودعت ألمانيا بوصفها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى اجتماع أزمة لخبراء يمثلون مختلف الدول بهدف تنسيق ردهم على ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ويندرج الاجتماع في إطار ما يعرف ب"الآلية الأوروبية لأوضاع الأزمات" التي يلجأ إليها الاتحاد لمواجهة أخطار صحية أو بيئية أو حتى إرهابية.



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