بايدن يختار فريقه «المناخي» ويتعهد بمكافحة الاحتباس الحراري

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قدّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأعضاء الرئيسين في فريقه المكلف بالمناخ، مؤكداً أن إدارته ستجعل من مكافحة الاحتباس الحراري أساساً في إطار مساعيها لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال بايدن إن هؤلاء الأشخاص «سيقودون الخطة الطموحة لإدارته من أجل معالجة تهديد وجودي في عصرنا هو التغير المناخي».

وأضاف بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: «نحن في أزمة، كما نحتاج إلى أن نكون أمة موحدة لمواجهة (كوفيد-19)، نحتاج إلى استجابة وطنية موحدة لتغير المناخ».

ومن بين المرشحين الذين قدّمهم بايدن، النائبة ديب هالاند التي اختارها لشغل منصب وزيرة الداخلية.

وأشار بايدن إلى أن إدارته ستعمل على تحديث البنية التحتية للمياه والنقل والطاقة لجعلها مجهزة بشكل أفضل لمقاومة الظروف الجوية القاسية، موضحاً أنه سيتم إحداث العديد من فرص العمل في هذا الإطار.

وقال بايدن أيضاً إنه يريد بناء 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية و1.5 مليون منزل موفر للطاقة. وأضاف أن إدارته ستوفر ربع مليون وظيفة «على الفور» من خلال توظيف أشخاص من أجل إغلاق آبار النفط والغاز المهجورة التي تُشكل خطراً على الصحة والسلامة.

وكرّر بايدن أنه سيعيد بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ التي تخلى عنها الرئيس دونالد ترامب، كما سيعيد العمل بمجموعة كبيرة من القوانين البيئية التي أقرت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتخلى عنها ترامب.

وأوضح بايدن أنه اختار جينا مكارثي، مديرة وكالة حماية البيئة في إدارة أوباما، للإشراف على تنسيق سياسة المناخ.

وعيّن بايدن مايكل ريغان وزير البيئة في ولاية كارولاينا الشمالية حالياً رئيساً للوكالة الأميركية لحماية البيئة، وبريندا مالوري المحامية المتخصصة بقضايا البيئة رئيسة لمجلس جودة البيئة.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب إنه باختياره الشخصيات التي أعلن عنها، ستضم حكومته ستة أميركيين من أصل إفريقي.

جو بايدن:

«نحتاج إلى استجابة وطنية موحدة لتغير المناخ.. ولدينا خطة طموحة».

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