سلالة «كورونا» الجديدة تنتشر أسرع في إنجلترا

المصدر: لندن - وكالات

قال كبير استشاريي الأطباء في إنجلترا، كريس ويتي، أمس، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اكتشفت في المملكة المتحدة تنتشر بوتيرة أسرع، وإنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.

وأضاف ويتي في بيان: «كما أُعلن يوم الاثنين الماضي، اكتشفت المملكة المتحدة نوعاً جديداً من كوفيد-19».

وتابع: «نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة، فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر».

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن رئيس الوزراء عقد مؤتمراً عبر الهاتف مع كبار وزرائه أمس، لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من كوفيد-19 يزداد انتشارها في أنحاء بريطانيا.

وأكدت الحكومة البريطانية، أخيراً، إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطاً جزئياً بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، ما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار «كوفيد-19» في لندن ومناطق أخرى من البلاد.

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