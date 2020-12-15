إصابة 26 جنرالاً في الجيش النيجيري بـ «كورونا»

المصدر: لاغوس - أ.ف.ب

أعلن الجيش النيجيري ثبوت إصابة 26 جنرالاً نيجيرياً على الأقل بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، بعدما حضروا مؤتمراً في عاصمة البلاد، فيما توفي جنرال آخر، جراء إصابته بالفيروس.

وأجريت الاختبارات بعد وفاة الجنرال جون إيرفين، خلال المؤتمر السنوي لرئاسة أركان الجيش لعام 2020 في أبوجا، الأسبوع الماضي. وجاء في بيان للجيش أن رئيس أركان الجيش أمر المؤتمر، فوراً، بتوجيه جميع المشاركين إلى العزل الذاتي.

وأضاف أن «فحص جميع المشاركين بدأ على الفور». وخضع 417 شخصاً للفحوص. وأصاب الفيروس 73175 شخصاً في نيجيريا، توفي منهم 1197، حتى أمس.

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