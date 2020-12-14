ممرضة تتلقى أول لقاح لـ"كورونا" في أميركا.. وترامب يعلق

المصدر: متابعات - سمير سعيد

تلقت ممرضة في نيويورك، اليوم الاثنين، أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في العالم.

,تم تلقيح ساندرا ليندسي، الممرضة في مركز لونغ آيلاند اليهودي الطبي، بلقاح مرض فيروس كورونا (COVID-19) من قبل الدكتورة ميشيل تشيستر من نورثويل هيلث في مركز لونغ آيلاند اليهودي الطبي في حي كوينز في نيويورك.

وكتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب، على تويتر "أول لقاح يتم تلقيه. التهانئ للولايات المتحدة. التهانئ للعالم".

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