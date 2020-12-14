1030 إصابة في كوريا الجنوبية للمرة الأولى

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أمس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تجاوزت حاجز الـ1000 حالة في يوم واحد للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة، وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 1030 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، من بينها 1002 إصابة محلية، ما رفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 42 ألفاً و766 حالة. وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل حالتي وفاة إضافيتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 580، فيما تعافى 321 مصاباً بشكل كامل من الفيروس، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 31 ألفاً و814 شخصاً.

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