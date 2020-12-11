مسؤول تنزانى يخسر منصبه الجديد بسبب فشله فى أداء القسم

المصدر: متابعة موقع الامارات ليوم

لم تدم فرحة مسؤول كبير في تنزانيا طويلا، إذ خسر منصبه قبل أن يباشر عمله، بسبب فشله في قراءة نص اليمين القانونية أمام الرئيس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، أعلن من البيت الأبيض (مقر الرئاسة التنزانية) أنه سيجري استبدال نائب وزير الثروة المعدنية فرانسيس ندولان بشخص آخر يستحق المنصب.

وفشل ندولان في قراءة نص أداء اليمين مرات متتالية وتوقف عن الكلام في مراسم حضرها الرئيس ماغوفولي ما أثار حالة من البلبلة والحيرة، ظهرت حتى على الرئيس.

ومما زاد الطين بلة أن الكاميرات كانت توثق عملية أداء اليمين مما جعلها تشكل فضيحة في البلاد.

وتدخل مسؤول كبير لوقف الموقف المحرج، فطلب من نائب الوزير العودة إلى مقعده وأخذ قسط من الراحة.

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