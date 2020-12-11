17 ولاية أميركية تدعم مقترح تكساس القضائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية

المصدر: واشنطن ■وكالات

قدم مُدّعو العموم لـ17 ولاية يحكمها الجمهوريون، بالإضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مذكرات إلى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن، أول من أمس، تظهر دعمهم لدعوى قضائية في تكساس تطالب المحكمة بإلغاء نتائج تصويت الانتخابات الرئاسية في أربع ولايات. ومن خلال الدعوى التي قدمها مُدّعو العموم لـ17 ولاية يحكمها الجمهوريون، يسعى المدعي العام لتكساس، كين باكستون، إلى إبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، وهي بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن. واعتمدت الولايات الأربع بالفعل النتائج، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل دعوى تكساس.

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