القبض على متهمين بالسطو على سفارة أوكرانيا في السودان

المصدر: الخرطوم - د ب أ

أعلنت دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع السودانية تمكنها من القبض على جناة سطوا على السفارة الأوكرانية بحي الرياض، فى عملية نهب مسلح.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة آدم، قوله إن المعلومات الأولية أفادت بأن المنفذين كانوا يرتدون زي "عسكريي قوات مسلحة ودعم سريع"، ما استدعى تدخل استخبارات الدعم السريع لملاحقة الجناة.

وأوضح أن عدد من نفذوا العملية كان خمسة أشخاص، أحدهم انتحل صفة عميد بهيئة الاستخبارات السودانية، وكان معه أربعة آخرون: اثنان منهم كانا يرتديان زي الدعم السريع بينما ارتدى الآخران زيا مدنيا.

وصاحبت عملية القبض على الجناة تبادل إطلاق نيران، نتج عنها إصابات بين الأفراد من الطرفين بالخرطوم شرق مسجد السنهوري في شارع الستين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news