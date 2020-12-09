"نيفادا" ترفض طعن حملة ترامب على نتائج الانتخابات

المصدر: واشنطن - رويترز

رفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأميركية طعن الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية، لتؤكد بذلك فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في واحدة من الولايات المتأرجحة التي حسمت فوزه بالسباق.

وهذه هي الهزيمة الأخيرة حتى الآن في سلسلة هزائم تلحق بترامب وحلفائه الذين خسروا عشرات القضايا أمام محاكم ولايات ومحاكم اتحادية ضمن مسعى فاشل لإبطال نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر الماضي. ويقول ترامب إن "النتيجة مزورة" لكن لم تتوصل أي محكمة إلى دليل يدعم مزاعمه.

كانت محكمة جزئية في نيفادا قد قضت الأسبوع الماضي بأن حملة ترامب لم تثبت زعمها وجود عطل في أجهزة التصويت وحدوث تلاعب في المنافسة بين ترامب وبايدن.

وقالت المحكمة العليا في نيفادا: "لسنا مقتنعين أيضا بأن المحكمة الجزئية أخطأت بفرض قاعدة عبء الإثبات عن طريق تقديم أدلة واضحة ومقنعة".

وقال الحزب الجمهوري في نيفادا إن القرار أصابه "بخيبة أمل شديدة".

وفاز بايدن في نيفادا بفارق 33596 صوتا ليحصد بذلك أصوات الولاية الستة في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر الجاري لإضفاء الطابع الرسمي على النتيجة مع حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب.

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