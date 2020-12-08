الحكومة الإثيوبية تقر بإطلاق النار على فريق للأمم المتحدة

المصدر: أديس أبابا - أ ف ب

أكد متحدث حكومي إثيوبي، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده أطلقت النار على فريق للأمم المتحدة في إقليم تيغراي بشمال البلاد.

وقال المتحدث رضوان حسين: "تم توقيف عدد من موظفي الأمم المتحدة وأُطلق النار على بعضهم، لقد تجاوزوا نقطتي تفتيش للتوجه إلى مناطق لا يفترض بهم التوجه إليها، وتم إبلاغهم بعدم الذهاب. وعندما كانوا بصدد تجاوز نقطة التفتيش الثالثة تم إطلاق النار عليهم وتوقيفهم".

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