ترامب يعلن إصابة محاميه جولياني بـ «كورونا»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن محاميه الشخصي رودي جولياني، الذي قاد الطعون القانونية للرئيس في محاولة إبطال نتيجة الانتخابات، أصيب بفيروس «كورونا».

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «رودي جولياني، أعظم عمدة في تاريخ مدينة نيويورك على الإطلاق، والذي كان يعمل بلا كلل لفضح أكثر الانتخابات فساداً (حتى الآن!) في تاريخ الولايات المتحدة، ثبتت إصابته بفيروس الصين. ستتحسن رودي قريباً. سنواصل».

وجولياني، عمدة مدينة نيويورك السابق البالغ من العمر 76 عاماً، هو أحدث إصابة بالفيروس في الدائرة المقربة بالبيت الأبيض.

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