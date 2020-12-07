الموت يغيب 16 برلمانياً مصرياً خلال الدورة الحالية

المصدر: خالد محمود - القاهرة

كشف عضو مجلس تنسيقية الشباب في مصر، البرلماني طارق الخولي، وفاة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الجارية والتي تنتهي مع إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة.

وقال الخولي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " 16 نائباً غيبهم الموت في مجلس النواب منذ بدايته وحتى الآن. رقم لم يشهده البرلمان المصري من قبل عبر تاريخه. رحمة الله على كل الزملاء".

يذكر أن آخر البرلمانيين المتوفين هو النائب فوزي فتى عن دائرة أجا بالدقهلية، والذي توفي في 4 ديسمبر الجاري.

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