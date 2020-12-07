"أمصال الهند" يطلب موافقة طارئة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا"

المصدر: نيودلهي - رويترز

ذكرت عدت تقارير في وسائل الإعلام الهندية نقلا عن وكالة برس تراست للأنباء أن معهد الأمصال بالهند والذي يعد أكبر منتج للقاحات في العالم من حيث الحجم طلب الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في البلاد للقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال تقرير الوكالة نقلاً عن مصادر رسمية إن الشركة تقدمت بطلب إلى المراقب العام للعقاقير في الهند، مشيرة إلى الاحتياجات الطبية التي لم يتم تلبيتها بسبب الجائحة ولمصلحة الناس بشكل عام.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقدم شركة فايزر للحصول على تصريح مماثل للقاح فيروس كورونا في الهند يوم السبت الماضي.

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