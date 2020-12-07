«فايزر» تطلب اعتماد استخدام لقاحها في الهند

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

قدمت شركة «فايزر إنديا» للأدوية طلباً للهيئة الهندية للرقابة على الأدوية، من أجل اعتماد الاستخدام الطارئ للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن حصلت الشركة الأم على موافقة على استخدام اللقاح من بريطانيا والبحرين، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، نقلاً عن وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء. وطلبت الشركة إذناً لاستيراد اللقاح لبيعه وتوزيعه في الهند، من دون الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية على السكان المحليين، طبقاً للبنود الخاصة، بموجب قواعد الأدوية والتجارب السريرية الجديدة لعام 2019.

يذكر أن شركة «فايزر» هي أول شركة أدوية تسعى لاعتماد استخدام لقاحها في الهند.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news